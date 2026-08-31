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Для медведей и слонов: в Алтайском крае пресекли продажу очень мощного наркотика

Для медведей и слонов: в Алтайском крае пресекли продажу очень мощного наркотика

В Алтайском крае предотвратили распространение сильного синтетического наркотика — препарат не применяется в обычной медицине, но помогает ветеринарам обездвиживать самых крупных животных.

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