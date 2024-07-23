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В Петербурге проведут предварительное слушание по делу об убийстве Талькова

В Петербурге проведут предварительное слушание по делу об убийстве Талькова

Петроградский суд Санкт-Петербурга во вторник, 23 июля, проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года.

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