В Петербурге проведут предварительное слушание по делу об убийстве Талькова

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Петроградский суд Санкт-Петербурга во вторник, 23 июля, проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года.