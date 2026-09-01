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Царьград

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Мишустин посетил "Орбиту" и поддержал школьника-победителя

Мишустин посетил "Орбиту" и поддержал школьника-победителя

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил образовательный комплекс "Орбита" в Домодедове. Он пообщался с Даниилом Молчановым, дважды победителем проекта "Ньюм ТАСС", и обсудил важность профессиональной журналистики.

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