Мишустин посетил "Орбиту" и поддержал школьника-победителя

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил образовательный комплекс "Орбита" в Домодедове. Он пообщался с Даниилом Молчановым, дважды победителем проекта "Ньюм ТАСС", и обсудил важность профессиональной журналистики.
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