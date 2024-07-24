Немецкий военный предупреждает об эскалации российской угрозы НАТО

Самый высокопоставленный военный офицер Германии, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер выступил с суровым предупреждением о растущей военной опасности, которую Россия представляет для западных стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии