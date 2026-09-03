СК сообщил о нападении медведя на женщин в лесу Красноярского края

В Енисейском округе Красноярского края обнаружены тела женщин со следами нападения медведя. Следственный комитет начал проверочные мероприятия и назначил судебно-медицинские исследования для выяснения причин инцидента.
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