100-летию со дня рождения М.В. Круть посвящается

Командиры полков полтавского аэроузла и переводчица в центре, июнь 1944 года Судьба каждого человека по-своему уникальна, ведь состоит из последовательности неприметных случайностей, каждая из которых происходит под влиянием предыдущих событий и мира вокруг.
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