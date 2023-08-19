На Дону полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики в крупном размере

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ростовского линейного отдела полиции на водном транспорте провели обследование по месту жительства 41-летнего уроженца города Екатеринбурга Свердловской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ростовского линейного отдела полиции на водном транспорте провели обследование по месту жительства 41-летнего уроженца города Екатеринбурга Свердловской области.
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