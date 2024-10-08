В Госдуме предложили наказывать родителей за употребление детьми алкоголя

По словам депутата Хамзаева, нередко именно отсутствие родительского контроля приводит к подобным случаям Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь.
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