На Земле найдена таинственная дыра, у которой нет дна

Исследователи сообщили о наличии непрозрачной дыры в заливе на полуострове Юкатан. В 2023 году эта голубая дыра, названная Таам Джа, была признана второй по величине в мире по результатам ультразвукового исследования.
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