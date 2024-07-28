У Серены Уильямс отпали ресницы из-за дождя во время открытия Олимпиады

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая приняла участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр - 2024, на своей странице в Instagram пожаловалась на проливной дождь и назвала неожиданную проблему, с которой столкнулась из-за непогоды.
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