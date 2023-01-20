Жанна Агузарова сделала пластику лица

Певица Жанна Агузарова недавно поделилась с поклонниками фотографией своего лица крупным планом. На фото можно заметить, что 61-летняя Агузарова пользуется омолаживающими процедурами, но при этом сама она отказывается подтверждать этот факт.
Певица Жанна Агузарова недавно поделилась с поклонниками фотографией своего лица крупным планом. На фото можно заметить, что 61-летняя Агузарова пользуется омолаживающими процедурами, но при этом сама она отказывается подтверждать этот факт.
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