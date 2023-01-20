Общественная служба новостей

1 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Антонова
    нормальные хозяева забирали живность с собойМК: Жители Херсон...
  • Русский Империалист
    Надысь Медведев заявил, что гиперзвуковые "Цирконы" отправлены к реке Потомак. Почему бы на прямо сейчас не пригрозит...RT: Украина переб...
  • tsan tsan
    Если в Купянск стягивается така "гвардия", то можно долбать всех по площадям.RT: Украина переб...

Жанна Агузарова сделала пластику лица

Жанна Агузарова сделала пластику лица

Певица Жанна Агузарова недавно поделилась с поклонниками фотографией своего лица крупным планом. На фото можно заметить, что 61-летняя Агузарова пользуется омолаживающими процедурами, но при этом сама она отказывается подтверждать этот факт.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх