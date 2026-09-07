Какие действия могут лишить доступа к банковской карте

Блокировка карты — не прихоть банка, а зачастую вынужденная мера безопасности. Кредитная организация обязана приостановить операцию, если возникают обоснованные сомнения: снимает ли владелец деньги по собственной воле, не действует ли он под давлением мошенников, не замешан ли в незаконных схемах? Любое нестандартное движение средств может стать поводом для приостановки транзакции – банковские системы автоматически отслеживают финансовое поведение клиента, и если оно внезапно меняется, алгоритм расценивает это как потенциальную угрозу.