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Какие действия могут лишить доступа к банковской карте

Какие действия могут лишить доступа к банковской карте

Блокировка карты — не прихоть банка, а зачастую вынужденная мера безопасности. Кредитная организация обязана приостановить операцию, если возникают обоснованные сомнения: снимает ли владелец деньги по собственной воле, не действует ли он под давлением мошенников, не замешан ли в незаконных схемах? Любое нестандартное движение средств может стать поводом для приостановки транзакции – банковские системы автоматически отслеживают финансовое поведение клиента, и если оно внезапно меняется, алгоритм расценивает это как потенциальную угрозу.

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