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ИЗВЕСТИЯ iz

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Мясо на показ: в Сети продают тонны продуктов без документов

Мясо на показ: в Сети продают тонны продуктов без документов

На российских интернет-ресурсах в настоящий момент размещено более 10 тыс. объявлений о продаже мяса и рыбы, где не указано наличие документов на них — в частности, ветеринарных справок, выяснили «Известия».

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