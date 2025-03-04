Мясо на показ: в Сети продают тонны продуктов без документов

На российских интернет-ресурсах в настоящий момент размещено более 10 тыс. объявлений о продаже мяса и рыбы, где не указано наличие документов на них — в частности, ветеринарных справок, выяснили «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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