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Новый внедорожник Tank 700 растянули до 5,5 м

Новый внедорожник Tank 700 растянули до 5,5 м

Новая версия получила три ряда сидений, 59-кВт•ч батарею и две силовые установки, а ее масса приближается к 3,5 тонны В Китае раскрыли характеристики удлиненной версии Tank 700 LWB от Great Wall Motor.

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