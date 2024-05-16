Отсутствие внутреннего голоса у людей связали со слабой памятью на слова

Лингвист Йоханне Недергорд (Johanne Nedergård) из Копенгагенского университета (Дания) и Гэри Лупьян (Gary Lupyan) из Висконсинского университета в Мадисоне (США) придумали специальный термин для такого состояния: анендофазия.
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