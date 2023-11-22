Адвокат Евгений Кандауров: я против настоящих преступников, но у нас же не пол-России маньяки

В нижнюю Палату российского парламента недавно было направлено предложение адвоката Евгения Кондаурова о внесении изменений в несколько статей уголовного кодекса, которые регулируют вопросы половой неприкосновенности несовершеннолетних (статьи 131-135 УК).
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