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Внедорожник столкнулся с легковушкой в Благовещенске

Внедорожник столкнулся с легковушкой в Благовещенске

Сотрудники УГИБДД России по Амурской области рассказали о последствиях ДТП в центре Благовещенска. По данным пресс-службы ведомства, ранним утром в Благовещенске на регулируемом перекрестке улицы Горького и улицы Мухина произошел опасный дорожный инцидент.

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