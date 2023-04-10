Внедорожник столкнулся с легковушкой в Благовещенске

Сотрудники УГИБДД России по Амурской области рассказали о последствиях ДТП в центре Благовещенска. По данным пресс-службы ведомства, ранним утром в Благовещенске на регулируемом перекрестке улицы Горького и улицы Мухина произошел опасный дорожный инцидент.
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