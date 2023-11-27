Детей-героев наградили в правительстве региона за проявленное мужество

Юных жителей региона, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, в том числе при спасении жизней людей, 27 ноября в правительстве Новосибирской области наградили памятными медалями «За проявленное мужество».
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