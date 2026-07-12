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Али Абдель-Азиз – про поражение Макгрегора: «Это все вина Хабиба»

Али Абдель-Азиз , менеджер Хабиба Нурмагомедова , прокомментировал поражение Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем на UFC 329.

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