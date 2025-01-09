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Царьград

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Fox News: Байден заснул в первом ряду на похоронах экс-президента США Картера

Fox News: Байден заснул в первом ряду на похоронах экс-президента США Картера

Байден умудрился задремать во время церемонии прощания со своим коллегой Джимми Картером.Действующий президент США уснул в первом ряду на похоронах бывшего американского лидера Джимми Картера.

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