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Эрдоган улетел от Путина и мощно разнёс Вашингтон

Эрдоган улетел от Путина и мощно разнёс Вашингтон

Загнанный Россией в угол в Идлибе, турецкий президент, похоже, пытается задобрить Путина потенциальными оборонными сделками.

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Геннадий Бережнов
Утром рано пел он справно, ну а к вечеру забыл. Не признаю Крым российским, кто бы что не говорил.
Вадим Скоробогатов
Верить туркам...Себя не уважать..
Алексей
Как сказал Сухов: "Восток дело тонкое".
Алекс Вайс
Лжец, предатель и властолюбец. Эрдоган удачно торгует своим членством в НАТО и ВНУТРИ НАТО и СНАРУЖИ, как и раньше. Таким в НАТО не место, но его будут терпеть до последнего.
Юрий Дмитриев
Нет договоренностей о самом главном, что было причиной встречи: о Сирии
Виктор Михайлович
Мягко стелет, жёстко спать! Веры ему быть не может!
Евгений Алексеенко
Турок есть турок верить турку нельзя,воткнет нож в спину.
Эдуард Калмыков
А зачем РФ "совместная с Турцией разрботка ракетных двигателей....подводных лодок и пр.? Они что в этих вопросах чего-то могут для нас? Странно.

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