Эрдоган улетел от Путина и мощно разнёс Вашингтон

Сергей ЕПолитикаЭрдоган улетел от Путина и мощно разнёс Вашингтон Загнанный Россией в угол в Идлибе, турецкий президент, похоже, пытается задобрить Путина потенциальными оборонными сделками.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновУтром рано пел он справно, ну а к вечеру забыл. Не признаю Крым российским, кто бы что не говорил.ВСВадим СкоробогатовВерить туркам...Себя не уважать..ААлексейКак сказал Сухов: "Восток дело тонкое".Алекс ВайсЛжец, предатель и властолюбец. Эрдоган удачно торгует своим членством в НАТО и ВНУТРИ НАТО и СНАРУЖИ, как и раньше. Таким в НАТО не место, но его будут терпеть до последнего.Юрий ДмитриевНет договоренностей о самом главном, что было причиной встречи: о СирииВиктор МихайловичМягко стелет, жёстко спать! Веры ему быть не может!ЕАЕвгений АлексеенкоТурок есть турок верить турку нельзя,воткнет нож в спину.Эдуард КалмыковА зачем РФ "совместная с Турцией разрботка ракетных двигателей....подводных лодок и пр.? Они что в этих вопросах чего-то могут для нас? Странно.Комментировать
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