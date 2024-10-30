Эксперты высказались о дихлофосе, из-за которо могли погибнуть четверо детей

Производитель утверждает, что при соблюдении инструкции средство для человека опасности не представляет Следователи озвучили результаты экспертизы, проведенной после гибели четырех детей под Красноярском.
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