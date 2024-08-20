FP: Ближний Восток станет непригодным для жизни из-за климатических изменений

Территория Ближнего Востока станет непригодной для жизни из-за климатических изменений. Об этом во вторник, 20 августа, проинформировали специалисты Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук, передает Foreign Policy.
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