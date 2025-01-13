Patriot отметила юбилей выпуском памяти Viper Xtreme 5 DDR5-9600 с CKD и аксессуаром для Apple ...

Patriot отметила юбилей выпуском памяти Viper Xtreme 5 DDR5-9600 с CKD и аксессуаром для AppleВ честь своего 40-летия компания Patriot, которая до 2023 года была известна под брендом PDP Systems, представила на CES 2025 ряд новинок, включая память Viper Xtreme 5 DDR5-9600 с клиентским тактовым драйвером (CKD), юбилейную серию модулей, а также флеш-накопитель для устройств Apple.