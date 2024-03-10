«Я вернулся»: Пётр Ян объявил об открытии сезона реваншей

Россиянин выиграл бой с китайцем Сун Ядуном.фото: страница П. Яна в соцсети «ВКонтакте»--> Российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян заявил, что рад возвращению на октагон после годового перерыва.
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