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«Я вернулся»: Пётр Ян объявил об открытии сезона реваншей

«Я вернулся»: Пётр Ян объявил об открытии сезона реваншей

Россиянин выиграл бой с китайцем Сун Ядуном.фото: страница П. Яна в соцсети «ВКонтакте»--> Российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян заявил, что рад возвращению на октагон после годового перерыва.

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