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Британка обустроила розовый дворец Барби

Британка обустроила розовый дворец Барби

46-летняя Сара из Сандхерста, Беркшир, потратила 25 тысяч фунтов на превращение своего дома в «розовый дворец» в стиле Барби .

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