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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Спартака» есть право обратиться в апелляционный комитет РФС после отказа в переигровке матча с «Зенитом» за Суперкубок

У «Спартака» есть право обжаловать решение по матчу с « Зенитом » за Суперкубок России (1:1, пен. 2:4).

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