Очень часто можно увидеть, что наши материалы о том, что Россия наращивает своё могущество, простые пропагандистские приемы, задача которых внушить россиянам то, чего нет.
Событие, которое раскрывает планы России в зоне конфликта
Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Выходит главная задача, испытание средств уничтожения и уничтожение экономики и населения Украины.
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9 час.
Борис Виленский
Бумеранг называется Сармат и Посейдон. Но для этого кто-то должен дать команду и нажать кнопку. Я бы уже давно нажал.
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8 час.
АА
Алекс Архипов
Блажен, кто верует.
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1 час.
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