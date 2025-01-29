БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Николай
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Дайте нам ракеты против русских! И лучше, чем у русских!

Дайте нам ракеты против русских! И лучше, чем у русских!

Закономерная вещь, однако: все военные летчики мира хотят летать и сбивать самолеты противника в случае военных действий, причем очень желательно, чтобы этот процесс был односторонним, то есть безнаказанным.

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