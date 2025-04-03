﻿﻿Почему Вселенная почти полностью состоит из материи? Этот вопрос является одной из величайших загадок современной космологии и на протяжении десятилетий озадачивает Стандартную модель физики, которая утверждает, что материя и антиматерия должны были быть созданы в равных количествах в результате Большого взрыва.