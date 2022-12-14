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Алексей Барабанщиков, незаслуженно уволенный Бегловым из Смольного, занимается эвакуацией раненых российских бойцов в зоне СВО

После оправдания петербургским судом, экс-начальник Управления социального питания администрации Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков поехал добровольцем на специальную военную операцию по защите жителей ДНР и ЛНР.

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