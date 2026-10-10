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«Спектакль»: в РФ оценили встречу Лаврова с главой МИД Германии

Встреча главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН подтвердила отсутствие у Берлина собственной внешнеполитической линии.

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