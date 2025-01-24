О том, что война для Киева стала прибыльным бизнесом, все чаще стали говорить и на Западе. Даже бывший советник Трампа Стив Кортес совсем недавно предупреждал его о засилье коррупции на Украине, имея в виду лично Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака.