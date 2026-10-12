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Царьград

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Жительница Коврова пойдет под суд за фиктивный бизнес на 3 года

Жительница Коврова пойдет под суд за фиктивный бизнес на 3 года

В Коврове перед судом предстанет 40-летняя женщина, которая за вознаграждение предоставила паспорт для оформления на себя ИП и юридического лица.

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