Военнослужащие ВС РФ уничтожили на правом берегу Днепра гаубицу М-777 и «Гиацинт» ВСУ

Был использован барражирующий боеприпас «Ланцет» Расчеты беспилотников дальневосточного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» обнаружили и ликвидировали американскую гаубицу М-777 и артиллерийское орудие «Гиацинт» барражирующим боеприпасом «Ланцет» на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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