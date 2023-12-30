В 48 лет умер актер Максимилиан Потемкин из сериала «Пятая стража»

Скончался артист балета Максимилиан Потемкин в возрасте 48 лет. Московские театралы знают его как основателя театра-студии «Верба», а телезрители запомнили его по ролям в ТВ сериалах, таких как «Сын ворона», «Пятая стража» и «Москва.