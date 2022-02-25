Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

«Барселона» забила четыре гола в Италии. ЛИГА ЕВРОПЫ. Ответные матчи 1/16 финала

«Барселона» забила четыре гола в Италии. ЛИГА ЕВРОПЫ. Ответные матчи 1/16 финала

Каталонцы после домашней ничьей (1:1) одержали верх над «Наполи» в гостях со счётом 4:2 и продолжают борьбу за трофей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх