Нико Росберг: За Red Bull выступает один из величайших гонщиков в истории

Нико Росберг: За Red Bull выступает один из величайших гонщиков в историиGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг заявил, что третий титул Макса Ферстаппена придаст команде Red Bull Racing ещё больше мотивации.
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