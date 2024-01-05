Опрошены бойцы ЧВК, которые хотели отомстить обидчикам воина СВО в Челябинске

Видео "рейда" против "детей мигрантов", напавших на участника спецоперации, обошло соцсети.Напомним, группа молодых мужчин в четверг, 4 января, провела "рейд" по району АМЗ в Челябинске где накануне пятеро подростков били и оскорбляли вона СВО, его друзей и жену.