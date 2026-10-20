Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Палм-Бич, штат Флорида, 2025 год © Alex Brandon/APПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
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