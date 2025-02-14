МАЛЫШКА С КРУГЛЫМИ ОТ СТРАХА ГЛАЗАМИ ВЫХОДИЛА ИЗ ПОДВАЛА: ТЯЖЁЛЫЕ КАДРЫ ИЗ ЗОНЫ СВО. СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ РУССКИМИ СОЛДАТАМИ

vasechkin7

А что это даст? Ну у нашего руководство, стратегические планы, сначала бездарно сдать территории, а потом жизнями нашего народа пытаться вернуть. А в итоге 3-4 чиновникам дать 3-5 лет условно, за разворованные деньги на фортификацию. А военно-начальникам вообще ничего не будет, пока за большие ошибки, переводят на другие участки.