Русские воины поделились оперативными кадрами из зоны проведения специальной военной операции, где была спасена семья с детьми, вход в подвал к которой заминировали украинские террористы.
МАЛЫШКА С КРУГЛЫМИ ОТ СТРАХА ГЛАЗАМИ ВЫХОДИЛА ИЗ ПОДВАЛА: ТЯЖЁЛЫЕ КАДРЫ ИЗ ЗОНЫ СВО. СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ РУССКИМИ СОЛДАТАМИ
Комментарии
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vasechkin7
А что это даст? Ну у нашего руководство, стратегические планы, сначала бездарно сдать территории, а потом жизнями нашего народа пытаться вернуть. А в итоге 3-4 чиновникам дать 3-5 лет условно, за разворованные деньги на фортификацию. А военно-начальникам вообще ничего не будет, пока за большие ошибки, переводят на другие участки.
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18 час.
v
vasechkin7
Когда понимаешь абсурдность ситуации, такая тоска приходит. Понимаешь, что НИЧЕГО изменить не можешь. Разве пойти и сдохнуть как "мясо" при таком руководстве (МО).
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18 час.
Евгений Мангуш
Интересно, а кто-нибудь когда-нибудь ответит за Курскую область?
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1 час.
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