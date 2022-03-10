В Краснодарском крае следователями полиции предъявлено обвинение в краже жителю Ставрополя

В производстве следственного отдела ОМВД России по Белореченскому району находится уголовное дело, возбужденное в отношении ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя города Ставрополя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража».
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