Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Михаил Кержаков о 5 пропущенных «Зенита» в первом круге: «Мне присылали фотографию, где вратарь в любительской лиге с кальяном стоит. Кто-то советует брать табуретку»

Михаил Кержаков прокомментировал тот факт, что «Зенит» мало пропускает в этом сезоне.  – В этом сезоне за 15 матчей чемпионата «Зенит» пропустил пять мячей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх