Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, отдельно высказавшись о голе Ильи Сафонова в пустые ворота «Динамо», когда голкипер бело-голубых Хантер Миска убежал с ворот, подумав, что судья удаляет одного из игроков соперников.