Овечкин вышел на чистое 2-е место по очкам в НХЛ среди игроков из Европы (1458), опередив Селянне. Ягр – 1-й с 1921 баллом

Александр Овечкин вышел на чистое 2-е место по очкам среди европейцев в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:2).
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии