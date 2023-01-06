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Овечкин вышел на чистое 2-е место по очкам в НХЛ среди игроков из Европы (1458), опередив Селянне. Ягр – 1-й с 1921 баллом

Александр Овечкин вышел на чистое 2-е место по очкам среди европейцев в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:2).

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