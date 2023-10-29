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Разведчик рассказал об отправке саперов на фронт под предлогом разминирования

Киев отправляет саперов на фронт под предлогом гуманитарного разминирования. Об этом рассказал ТАСС экс-глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой, который сотрудничал с российскими спецслужбами в качестве разведчика.

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