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Актуальные комментарии

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Война, которая создает новый мир

Война, которая создает новый мир

Войну России против Украины становится все труднее понимать как обычный межгосударственный конфликт, в котором одна страна воюет с другой, а остальные государства постепенно подключились к борьбе в качестве союзников или посредников.

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