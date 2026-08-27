Война, которая создает новый мир

Войну России против Украины становится все труднее понимать как обычный межгосударственный конфликт, в котором одна страна воюет с другой, а остальные государства постепенно подключились к борьбе в качестве союзников или посредников.
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