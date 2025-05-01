🌷 Первомай — один из всенародно любимых праздников со своими традициями. Больше трех веков назад Петр I повелел устраивать народные гуляния на 1 мая, радоваться и ликовать.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌷 Первомай — один из всенародно любимых праздников со своими традициями. Больше трех веков назад Петр I повелел устраивать народные гуляния на 1 мая, радоваться и ликовать.