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Квартира, дом, дача

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Свежие комментарии

  • Константин Беляев
    Ну наконец то хоть что то забавное, интересное, душевное и без доставшей всех политики.16 раз, когда диз...
  • Igor Shumarin
    А ещё в шкафах принято запирать непослушных детишек в наказание. Иногда вместе с кошками.Шкаф и его обитатели
  • Элеонора Коган
    И везде они хороши и неотразимы!!!!!Шкаф и его обитатели

Шкаф и его обитатели

Шкаф и его обитатели

Шкаф – это, пожалуй, второй по значимости предмет меблировки в доме после дивана. А кое для кого и первый, поскольку там можно лежать, сидеть, спать, прятаться, нападать оттуда и просто созерцать мир и осознавать своё место в нём.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Отличная подборка котеек!!!
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9 час.
Элеонора Коган
И везде они хороши и неотразимы!!!!!
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9 час.
Igor Shumarin
А ещё в шкафах принято запирать непослушных детишек в наказание. Иногда вместе с кошками.
Ответить
6 час.

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