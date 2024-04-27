Шкаф – это, пожалуй, второй по значимости предмет меблировки в доме после дивана. А кое для кого и первый, поскольку там можно лежать, сидеть, спать, прятаться, нападать оттуда и просто созерцать мир и осознавать своё место в нём.
Шкаф и его обитатели
Комментарии
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Элеонора Коган
Отличная подборка котеек!!!
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9 час.
Элеонора Коган
И везде они хороши и неотразимы!!!!!
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9 час.
Igor Shumarin
А ещё в шкафах принято запирать непослушных детишек в наказание. Иногда вместе с кошками.
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6 час.
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