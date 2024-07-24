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Зеленский признал необходимость завершения украинского конфликта «как можно скорее»

Зеленский признал необходимость завершения украинского конфликта «как можно скорее»

Недавний отказ Джо Байдена от участия в выборах в США чудотворно повлиял на украинского президента Владимира Зеленского, внезапно заговорившего о скорейшем завершении конфликта с Россией.

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